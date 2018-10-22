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Константин Большаков
22 Октября, 2018 12:09
В РПЦ прокомментировали визит папы Римского в Москву
Папа Римский Франциск.
Источник: Mir24.tv
Москва, 22 Октября - DIXINEWS.
Похоже, что всё это слухи.
Пресс-секретарь патриархата Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков заявил, что визит папы Франциска в Москву не готовится. Об этом сообщает «Говорит Москва». По словам Волкова, информация о приезде папы Римского в Россию всего лишь слухи, не имеющие ничего общего с действительностью.
О возможном приезде папы Римского в Москву ранее сообщил телеграм-канал «Незагырь». Источник канала пояснили, что приезд Франциска «продемонстрирует высокий международный статус РПЦ и Кремля».
При этом 19 октября в Ватикане папа Римский встретился с председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона. Как передавали РИА «Новости», стороны могли обсуждать церковный раскол в Украине.
Кроме того, по информации ТАСС, Ватикан «категорически не вмешивается в дела православия» на фоне событий между Константинополем, Украиной и РПЦ.
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