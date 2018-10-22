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Константин Большаков
22 Октября, 2018 11:28
Киселёв призвал пересмотреть свободу слова в России
Дмитрий Киселёв.
Источник: Ee.sputniknews.ru
Москва, 22 Октября - DIXINEWS.
Журналист предложил задуматься о нравственных запретах.
Телеведущий и журналист Дмитрий Киселёв в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» предложил сузить диапазон свободы слова в стране. По его мнению, подобной свободы слова и самовыражения, как в РФ, нет нигде в мире. Поэтому необходимо ввести «нравственные запреты», которые бы не позволяли людям совершать определённые поступки и высказывания.
Поводом для такой идеи стала комедия «Праздник» режиссёра Алексея Красовского. Картина рассказывает вымышленную историю, происходящую в блокадном Ленинграде. После анонса фильма в адрес режиссёра посыпались угрозы, и разразился скандал по поводу того, можно ли снимать комедию на основе таких трагичных событий.
- Как не надо поливать мочой и резать вывешенные картины, так и срывать театральные спектакли. Куда важнее сузить диапазон свободы слова в России или, точнее, диапазон свободы самовыражения, - заметил Киселёв, размышляя на эту тему.
Использование темы блокады телеведущий назвал «запрещённым приёмом», и призвал сказать цензуре «нет», а запрету «да».
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