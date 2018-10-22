«Спартак» остался без главного тренера

Плохие результаты команды переполнили терпение руководства клуба.

Московский футбольный клуб «Спартак» уволил главного тренера Массимо Карреру. Соответствующее объявление появилось в официальном аккаунте команды в твиттере.

Временно исполнять обязанности главного тренера назначили Рауля Рианчо. Это испанский специалист, который ранее был помощником тренера «Спартака».

Решение уволить Карреру в руководстве «Спартака» приняли после третьего домашнего поражения подряд. Накануне красно-белые играли с тульским «Арсеналом» и потерпели поражение со счётом 2:3. Всего же проигрышная домашняя серия москвичей длится с 25 августа.

В настоящий момент «Спартак» идёт на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда провела 11 матчей, в которых набрала всего 18 очков.

При Массимо Каррере «Спартак» становился чемпионом России в сезоне 2016/2017 годов. Кроме того, под его руководством красно-белые впервые выиграли Суперкубок России.