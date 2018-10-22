|
Константин Большаков
22 Октября, 2018 11:11
«Спартак» остался без главного тренера
Массимо Каррера.
Источник: Spartak2017.mirtesen.ru
Москва, 22 Октября - DIXINEWS.
Плохие результаты команды переполнили терпение руководства клуба.
Московский футбольный клуб «Спартак» уволил главного тренера Массимо Карреру. Соответствующее объявление появилось в официальном аккаунте команды в твиттере.
Временно исполнять обязанности главного тренера назначили Рауля Рианчо. Это испанский специалист, который ранее был помощником тренера «Спартака».
Решение уволить Карреру в руководстве «Спартака» приняли после третьего домашнего поражения подряд. Накануне красно-белые играли с тульским «Арсеналом» и потерпели поражение со счётом 2:3. Всего же проигрышная домашняя серия москвичей длится с 25 августа.
В настоящий момент «Спартак» идёт на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда провела 11 матчей, в которых набрала всего 18 очков.
При Массимо Каррере «Спартак» становился чемпионом России в сезоне 2016/2017 годов. Кроме того, под его руководством красно-белые впервые выиграли Суперкубок России.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия