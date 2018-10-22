В правительстве придумали новые запреты после массового убийства в Керчи

Чиновники дополнительно оградить детей от вредного контента.

Министерство просвещения России разработало законопроект, в котором предлагается установить дополнительные ограничения на распространение информации среди несовершеннолетних. Соответствующий документ появился на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, чиновники предложили запретить информацию, склоняющую или иным способом побуждающую детей к причинению вреда жизни и (или) здоровью иных лиц. При этом уже сейчас в России запрещено демонстрировать контент, который может побудить подростков к причинению вреда своему здоровью или к самоубийству.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, предложенному Минпросвещения, перечень ограничений нужно расширить в связи «с новыми вызовами и угрозами в современном обществе». Очевидно, такие меры власти собираются принять после недавних событий в политехническом колледже Керчи.

Напомним, нападение на учебное заведение 17 октября совершил студент Владислав Росляков. В результате взрывов и стрельбы в колледже погибли 20 человек, сам стрелок был найден мёртвым с огнестрельным ранением.