Фонд Typhoon закрыл крупнейшую сделку на IT-рынке России в 2018 году

Компания "ТД Медиа", которой владеет венчурный фонд Typhoon Digital Development, стала владельцем 100% акций НПФ "Беркут".

Как пишет агентство "Прайм", "Беркут" является ведущим поставщиком биллинга в России. По словам аналитика ГК "Финам" Леонида Делицына, сумма сделки оценивается в 4,7 млрд рублей.

В свою очередь управляющий партнёр Typhoon Digital Development Олег Братишко заметил, что "Беркут" должен начать активное развитие в качестве биллинга в мобильном операторе Tele2. Кроме того, новые владельцы намереваются расширять бизнес в виртуальных мобильных операторах, а также обратят своё внимание на международные рынки - Среднюю Азию, Ближний Восток и Северную Африку.

Эксперты уже оценили сделку как крупнейшую на российском IT-рынке в нынешнем году. Как подчеркнул господин Братишко, многие операторы испытывают потребность в обновлении своих биллингов и высоко оценивают российские биллинговые решения, в том числе НПФ "Беркут".

- Это одна из крупнейших сделок без участия иностранного капитала за всю нашу историю, - заявил глава ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров.

Отметим, что НПФ "Беркут" работает на рынке биллинговых решений более 20 лет. Главный продукт компании - современные биллинговые комплексы для таких крупных мобильных и ШПД-операторов, как МТС, "Мегафон", "Вымпелком", Tele2 (Казахстан), Tcell (Таджикистан), Alpha (Ливан") и других. На сегодняшний день компания обеспечивает связью более 300 млн абонентов.