Министр культуры заявил о чуши в головах молодёжи

Глава ведомства нелестно отозвался о нынешнем подрастающем поколении.

Министр культуры РФ Владимир Мединский презентовал свою книгу «Война – Мифы об СССР 1939-1945 годов» на международной книжной ярмарке в Белграде и заявил, что за 20 лет в нашей стране выросло поколение людей с «искажёнными знаниями» об отечественной истории.

Как рассказал Мединский, он работал в комиссии правительства РФ по истории Второй мировой войны и много ездил по стране, общаясь с молодёжью и студентами. Итоги общения разочаровали министра.

- Они либо ничего не знают, или у них голова забита всякой чушью, - признался глава Минкультуры.

По словам Мединского, нынешние подростки черпают информацию из «голливудских фильмов, компьютерных игр и материалов из интернета, которые искажают историческую правду». Министр убеждён, что история определяет шаги людей сейчас и за это идёт «информационная война во всём мире», передают РИА «Новости».