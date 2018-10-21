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Константин Большаков
21 Октября, 2018 17:40

«Барселона» сообщила неутешительный диагноз Месси

Лионель Месси в матче с "Севильей", 20 октября 2018 года.
Источник: fcbarcelona.com
#Месси

#Барселона

#Реал
Барселона, 21 Октября - DIXINEWS.

Знаменитый аргентинец не появится на поле в ближайшее время.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не сможет принять участие в матче против мадридского «Реала», который состоится 28 октября. Как сообщили в каталонском клубе, во время вчерашней игры с «Севильей» аргентинец сломал руку.

Всё произошло на 18-й минуте встречи, притом, что за неполные 20 минут Месси успел забить гол. Футболист столкнулся с защитником Франко Васкесом и неудачно упал прямо на вытянутую правую руку. После травмы Месси заменил Усман Дембеле, который помог «Барселоне» одержать уверенную победу со счётом 3:0.

А тем временем медики провели обследование и озвучили неутешительный диагноз – у Лео перелом лучевой кости правой руки. Лечение займёт как минимум 3 недели.

Таким образом, впервые за 11 лет Месси не сыграет в дерби с «королевским» клубом. Как бы то ни было, у болельщиков «Барселоны» остаётся утешение, что в составе «Реала» на поле не появится принципиальный соперник Месси Криштиану Роналду. Португалец ранее перешёл в «Ювентус».

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