Силовые структуры

Константин Большаков
21 Октября, 2018 12:26

СМИ опубликовали видео взрыва и стрельбы в керченском колледже

Следователи в колледже Керчи.
Источник: sledcom.ru
#Керчь

#колледж

#стрельба
Крым, 21 Октября - DIXINEWS.

На записи поминутно показаны действия стрелка.

Телеканал «Вести. Крым» в своём эфире продемонстрировал эксклюзивную видеозапись с камер наблюдения в политехническом колледже Керчи, где произошло массовое убийство. Ролик доступен на канале телекомпании в ютубе.

Как видно на записи камер, подозреваемый Владислав Росляков вошёл в учебное заведение через запасной вход, чтобы избежать металлоискателей и вахтёра. С собой у парня был рюкзак и большая сумка.

Войдя внутрь, Росляков поднялся на второй этаж, где поздоровался с неизвестным молодым человеком. На следующих кадрах парень уже идёт без сумки, спускается на первый этаж и садится на скамью у буфета рядом с проходной. Взглянув в телефон, Росляков заходит в буфет, оставляет там рюкзак и быстро уходит.

Затем молодой человек поднимается на второй этаж, снимает куртку и остаётся в белой футболке с надписью «Ненависть». После чего гремит взрыв, а Росляков уже с ружьём начинает стрелять в студентов и преподавателей.

Напомним, после бойни в колледже тело подозреваемого обнаружили с огнестрельным ранением. Стрельба и взрыв в учебном заведении произошли 17 октября. В результате погиб 21 человек, порядка 50 человек получили ранения.

UPD.: спустя несколько часов видеозапись была удалена с канала.

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