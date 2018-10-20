Общество

Константин Большаков
20 Октября, 2018 19:10

Вернуть водительские права стало гораздо сложнее

Получение водительского удостоверения.
Источник: Avtopravil.net
#ГИБДД

#ПДД

#водительскиеправа
Москва, 20 Октября - DIXINEWS.

Изменения вступили в силу сегодня.

В субботу, 20 октября, в России заработали новые правила для восстановления водительского удостоверения. Соответствующее сообщение появилось на официальном портале правовой информации.

Так, для начала водителям, лишённым прав, придётся оплатить все имеющиеся штрафы за нарушение правил дорожного движения. Затем заново сдать автоинспекторам тест на знания ПДД, предоставить паспорт и квитанции об уплате штрафов.

Кроме того, гражданам, у которых забрали права за пьяную езду, необходимо будет пройти процедуру медицинского освидетельствования.

Получить водительские права обратно можно будет в любом отделении ГИБДД. Но для этого необходимо обратиться с заявлением не позднее 30 дней до окончания срока лишения удостоверения.

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