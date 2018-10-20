В Херсоне отказались от русского языка

Официальные документы на нём больше составляться не будут.

Депутаты городского совета Херсона приняли решение лишить русский язык статуса регионального. Как пишут местные, ранее аналогичное решение принял совет Херсонской области.

По данным «Херсонских вестей», решение лишить русский язык статуса регионального языка поддержали 33 из 38 депутатов. Теперь местные власти будут вести официальную документацию исключительно на украинском языке.

«Лента.ру» напоминает, что в Херсоне русский язык стал региональным в августе 2012 года. Кроме того, в украинских школах с 2017 года решили перейти полностью на украинский язык.