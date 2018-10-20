Общество

Константин Большаков
20 Октября, 2018 14:32

В Херсоне отказались от русского языка

Херсон.
Источник: Sharknews.ru
#русскийязык

#Украина

#Херсон
Киев, 20 Октября - DIXINEWS.

Официальные документы на нём больше составляться не будут.

Депутаты городского совета Херсона приняли решение лишить русский язык статуса регионального. Как пишут местные, ранее аналогичное решение принял совет Херсонской области.

По данным «Херсонских вестей», решение лишить русский язык статуса регионального языка поддержали 33 из 38 депутатов. Теперь местные власти будут вести официальную документацию исключительно на украинском языке.

«Лента.ру» напоминает, что в Херсоне русский язык стал региональным в августе 2012 года. Кроме того, в украинских школах с 2017 года решили перейти полностью на украинский язык.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Украинцы предпочли русский язык на украинском телевидении
В Украине погиб американский военный пилот
Трамп признал передачу Украине наступательного оружия
Читайте в рубрике:
Вернуть водительские права стало гораздо сложнее
В Новосибирске пенсионерка подарила министру верёвку и мыло
Найден вандал, напомнивший пермякам о «Смерти не за горами»

На пляжи Лазурного берегло вынесло нефтепродукты
Путин и Мирзиёев подписывают двусторонние соглашения — LIVE
Талибы убили главного полицейского Кандагара в преддверии выборов
Британцу и канадке грозит 10 лет тюрьмы за граффити в Таиланде
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уникальную операцию провели пермские хирурги
Москва, 20 Октября, 19:10.
Вернуть водительские права стало гораздо сложнее
Киев, 20 Октября, 14:32.
В Херсоне отказались от русского языка
Москва, 20 Октября, 12:22.
Шойгу озвучил число убитых в Сирии террористов за 3 года
Санкт-Петербург, 19 Октября, 19:04.
Названо число жертв при взрыве на заводе фейерверков в Гатчине (ВИДЕО)
Санкт-Петербург, 19 Октября, 17:35.
В УФАС прояснили ситуацию с конкурсом на мета-бренд Петербурга
Нижний Новгород, 19 Октября, 17:08.
В Нижнем Новгороде проведут литературный форум с известными писателями
Пермь, 19 Октября, 16:28.
В Перми анонсировали серию сельских ярмарок
Москва, 19 Октября, 16:24.
Россияне перестали возвращать микрозаймы
Казань, 19 Октября, 15:39.
В Казани решили, как финансировать строительство новой ветки метро
Вашингтон, 19 Октября, 15:35.
США решили снять санкции с Дмитрия Рогозина
Москва, 19 Октября, 15:15.
Мэрия Москвы объяснила, как ограничат продажу алкоголя 4 ноября
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия