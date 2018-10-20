Шойгу озвучил число убитых в Сирии террористов за 3 года

Глава оборонного ведомства подвёл итоги российской операции в арабской республике.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за три года, которые РФ участвует в военной операции в Сирии, были убиты 87,5 тысяч боевиков. Такую статистику глава Минобороны озвучил в ходе выступления на пятом совещании министров обороны АСЕАН в Сингапуре.

Как передаёт пресс-служба Минобороны, Шойгу заявил, что с 2015 года в Сирии удалось освободить 1,4 тысячи населённых пунктов и более 95% территории республики. Российская авиация уничтожила порядка 122 тысяч объектов террористов, совершив более 40 тысячи вылетов.

Шойгу подчеркнул, что при поддержке ВКС РФ боевики запрещённой в России террористической организации Исламское государство» были полностью разгромлены. Всё это дало нашим военным «богатый боевой опыт».

Напомним, РФ вступила в операцию в Сирии в сентябре 2015 года. За прошедшее время там погибли 112 российских военных.