ЧП

Константин Большаков
19 Октября, 2018 19:04

Названо число жертв при взрыве на заводе фейерверков в Гатчине

На месте взрыва в Гатчинском районе, 19 октября 2018 года.
Источник: 47.mchs.gov.ru
#ЧП

#взрыв

#фейерверки
Санкт-Петербург, 19 Октября - DIXINEWS.

Трагедия произошла сегодня вечером.

В ГУ МЧС по Ленинградской области сообщили, что в пятницу, 19 октября, на заводе фейерверков «Авангард» в Гатчинском районе произошёл взрыв. Инцидент случился в 16:48 часов. В результате частично обрушились конструкции здания.

Как рассказали очевидцы, взрыв был такой силы, что его слышали за несколько километров. Осколки долетели до ближайшей железной дороги, но сами железнодорожные пути не повреждены, отметили спасатели.

Агентство «Интерфакс» уточняет, что в результате взрыва на «Авангарде» погибли 2 человека. Ещё трое получили ранения, один из них в тяжёлом состоянии.

По факту ЧП следователи уже завели уголовное дело. Теперь им предстоит выяснить причины взрыва. При этом по заявлению пресс-службы СУ СКР по Ленинградской области на месте взрыва погиб 1 человек, пятеро были доставлены в больницу, двое из них в тяжёлом состоянии. Сам взрыв произошёл на складе пиротехники.

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