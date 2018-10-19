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Константин Большаков
19 Октября, 2018 16:24
Россияне перестали возвращать микрозаймы
Оформление микрозайма.
Источник: Allufa.ru
Москва, 19 Октября - DIXINEWS.
Людям просто не хватает денег, говорят специалисты.
Объединённое кредитное бюро опубликовало информацию о том, что в первой половине текущего года резко выросло число просроченных микрозаймов. Об этом со ссылкой на бюро пишет газета «Известия».
Так, за январь-июнь 2018 года количество просроченных платежей по микрозаймам выросло на 32,5%. Общая сумма долгов достигла 26,5 миллиардов рублей.
Согласно статистике, порядка 80% граждан, которые являются клиентами МФО или МКК, имеют по два просроченных долга. Из них лишь 20-40% возвращаются в график платежей.
По словам собеседников газеты, такая ситуация в первую очередь связана с падением доходов населения. Второй причиной источники назвали недостаточно жёсткие требования по возврату долгов со стороны МФО и МКК.
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