Финансы

Константин Большаков
19 Октября, 2018 16:24

Россияне перестали возвращать микрозаймы

Оформление микрозайма.
Источник: Allufa.ru
#кредиты

#долги

#микрозаймы
Москва, 19 Октября - DIXINEWS.

Людям просто не хватает денег, говорят специалисты.

Объединённое кредитное бюро опубликовало информацию о том, что в первой половине текущего года резко выросло число просроченных микрозаймов. Об этом со ссылкой на бюро пишет газета «Известия».

Так, за январь-июнь 2018 года количество просроченных платежей по микрозаймам выросло на 32,5%. Общая сумма долгов достигла 26,5 миллиардов рублей.

Согласно статистике, порядка 80% граждан, которые являются клиентами МФО или МКК, имеют по два просроченных долга. Из них лишь 20-40% возвращаются в график платежей.

По словам собеседников газеты, такая ситуация в первую очередь связана с падением доходов населения. Второй причиной источники назвали недостаточно жёсткие требования по возврату долгов со стороны МФО и МКК.

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