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Константин Большаков
19 Октября, 2018 15:35

США решили снять санкции с Дмитрия Рогозина

Дмитрий Рогозин.
Источник: Theins.ru
#Рогозин

#NASA

#санкции
Вашингтон, 19 Октября - DIXINEWS.

В этом ему помогут американские коллеги.

Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что в ближайшее время администрация президента США Дональда Трампа временно снимет санкции с главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Заявление руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства распространило ТАСС.

Как пояснил Брайденстайн, НАСА добилось снятия санкций, чтобы Рогозин смог прилететь в Америку и встретиться с американскими коллегами. Кроме того, глава корпорации выразил намерение в ближайшем будущем выступить с руководителем Роскосмоса в университете Райса.

В свою очередь в пресс-службе Роскосмоса подтвердили факт переговоров о поездке Дмитрия Рогозина в США, но уточнили, что никаких документов по поводу снятия санкций с гендиректора пока не получали, пишут РИА «Новости».

Напомним, Джим Брайденстайн в начале октября прилетел в Россию, выступил в МГУ и посмотрел на неудачный запуск «Союза» на Байконуре. Санкции против Дмитрия Рогозина были введены в 2014 году, когда он занимал пост вице-премьера РФ.

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