Власть

Константин Большаков
19 Октября, 2018 14:30

Президент Узбекистана засмущал Владимира Путина

Пресс-конференция Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#Узбекистан

#Мирзиёев
Ташкент, 19 Октября - DIXINEWS.

Лидеры встречаются сегодня в Ташкенте.

В пятницу, 19 октября, президент РФ Владимир Путин прибыл в Узбекистан для проведения рабочей встречи с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым. По итогам переговоров лидеры выступили с заявлениями для прессы.

Так, обращаясь к журналистам, господин Мирзиёев назвал Путина выдающимся государственным деятелем мирового масштаба и подчеркнул, что большинство достижений России стали возможны благодаря мудрой, дальновидной и решительной политике её президента.

В ответ на это российский лидер поблагодарил узбекскую сторону за гостеприимство и результативные переговоры, однако добавил, что Шавкат Мирзиёев преувеличивает его роль о вкладе в мировую историю.

- Я думаю, что Шавкат Миромонович в силу своих душевных качеств несколько преувеличил мой вклад в историю, но хочу вас заверить, что мы будем всё исполнять, всё, о чём мы договорились, - передаёт пресс-служба Кремля заявление Владимира Путина.

Завершая речь, Путин выразил надежду, что тёплые отношения между президентами РФ и Узбекистана помогут развитию межгосударственных связей между странами и укрепят дружбу между нашими народами.

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