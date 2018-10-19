Президент Узбекистана засмущал Владимира Путина

Лидеры встречаются сегодня в Ташкенте.

В пятницу, 19 октября, президент РФ Владимир Путин прибыл в Узбекистан для проведения рабочей встречи с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым. По итогам переговоров лидеры выступили с заявлениями для прессы.

Так, обращаясь к журналистам, господин Мирзиёев назвал Путина выдающимся государственным деятелем мирового масштаба и подчеркнул, что большинство достижений России стали возможны благодаря мудрой, дальновидной и решительной политике её президента.

В ответ на это российский лидер поблагодарил узбекскую сторону за гостеприимство и результативные переговоры, однако добавил, что Шавкат Мирзиёев преувеличивает его роль о вкладе в мировую историю.

- Я думаю, что Шавкат Миромонович в силу своих душевных качеств несколько преувеличил мой вклад в историю, но хочу вас заверить, что мы будем всё исполнять, всё, о чём мы договорились, - передаёт пресс-служба Кремля заявление Владимира Путина.

Завершая речь, Путин выразил надежду, что тёплые отношения между президентами РФ и Узбекистана помогут развитию межгосударственных связей между странами и укрепят дружбу между нашими народами.