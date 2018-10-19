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Константин Большаков
19 Октября, 2018 14:30
Президент Узбекистана засмущал Владимира Путина
Пресс-конференция Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.
Источник: kremlin.ru
Ташкент, 19 Октября - DIXINEWS.
Лидеры встречаются сегодня в Ташкенте.
В пятницу, 19 октября, президент РФ Владимир Путин прибыл в Узбекистан для проведения рабочей встречи с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым. По итогам переговоров лидеры выступили с заявлениями для прессы.
Так, обращаясь к журналистам, господин Мирзиёев назвал Путина выдающимся государственным деятелем мирового масштаба и подчеркнул, что большинство достижений России стали возможны благодаря мудрой, дальновидной и решительной политике её президента.
В ответ на это российский лидер поблагодарил узбекскую сторону за гостеприимство и результативные переговоры, однако добавил, что Шавкат Мирзиёев преувеличивает его роль о вкладе в мировую историю.
- Я думаю, что Шавкат Миромонович в силу своих душевных качеств несколько преувеличил мой вклад в историю, но хочу вас заверить, что мы будем всё исполнять, всё, о чём мы договорились, - передаёт пресс-служба Кремля заявление Владимира Путина.
Завершая речь, Путин выразил надежду, что тёплые отношения между президентами РФ и Узбекистана помогут развитию межгосударственных связей между странами и укрепят дружбу между нашими народами.
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