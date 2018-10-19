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Константин Большаков
19 Октября, 2018 14:11
Названа причина госпитализации Вячеслава Добрынина
Вячеслав Добрынин.
Источник: Vistanews.ru
Москва, 19 Октября - DIXINEWS.
Известный артист попал в больницу из-за болезни.
Сергей Карпов, директор певца и композитора Вячеслава Добрынина, подтвердил, что артист действительно попал в больницу. При этом господин Карпов опроверг информацию о том, что 72-летний исполнитель перенёс инсульт, пишут РИА «Новости».
- Ничего страшного не случилось, всё нормально, инсульта нет. Немножко приболел, - заверил Сергей Карпов.
Однако какое заболевание диагностировали медики у Вячеслава Добрынина, Сергей Карпов уточнять не стал.
Отметим, что Вячеслав Добрынин за всю карьеру написал более 1000 песен, а в 1996 году получил звание народного артиста России. Наиболее известная композиция Добрынина «Не сыпь мне соль на рану» знакома миллионам граждан России и СНГ.
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