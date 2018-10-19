Золотов оправдался за вызов Навального на дуэль

Высокопоставленный силовик заявил, что звал оппозиционера на другое мероприятие.

Директор Росгвардии Виктор Золотов отреагировал на предложение оппозиционного политика Алексея Навального устроить дебаты. Как пишет «Интерфакс», Золотов заявил, что не собирается участвовать в дебатах с Навальным.

- Дебаты? Я его на другое приглашал, - передаёт издание заявление главы Росгвардии. – Поэтому мы с ним не сходимся. Но на вопрос его я отвечу. Потом решим.

Что касается пресловутой «дуэли», которую Золотов предлагал Навальному в сентябре, то силовик пояснил, что имел в виду «спортивное мероприятие и не более того». Руководитель Росгвардии добавил, что не собирался избивать оппозиционера.

- Меня обвиняют в том, что я его якобы пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером и всё такое. Но дело в том, что сейчас суд идёт, и вот после решения суда, когда суд пройдёт, мы посмотрим - прав он был или нет, - подчеркнул он.

Напомним, накануне Навальный выложил видеоролик, в котором согласился участвовать в «дуэли» с Золотовым в виде дебатов на федеральном телевидении или на своём ютуб-канале, и дал главе Росгвардии неделю на ответ.