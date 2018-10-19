Британцы создают «убийцу» «супертанка Путина»

Российская боевая машина повергла в ужас западных военных.

Немецкий журнал Focus сообщил о том, что в Европе задумались о создании боевой машины, которая сможет составить конкуренцию российскому Т-14 «Армата». В публикации немецкие журналисты называют Т-14 «супертанком Путина».

Так, в октябре 2018 года Британия продемонстрировала модернизированный вариант собственного танка Challenger 2 «Чёрная ночь». Первые модели этой машины начали выпускать ещё в 1994 году. Как пишет издание, сейчас британские специалисты собираются установить на «Чёрную ночь» систему ночного видения и комплекс защиты от противотанковых ракет.

Также в 2016 году для Challenger 2 изготовили новую 130-миллиметровую пушку, но разработчики танка сетовали на то, что она не поместиться в башне из-за своей длины.

Уточняется, что сейчас британские войска имеют на вооружении более 400 танков Challenger 2. Если их модернизация завершится успешно, срок службы боевых машин продлят до 2035 года.

При этом Focus отмечает, что ещё неизвестно, сможет ли «Тёмная ночь» по мощи сравнится с «Арматой» - «пятидесятитонным монстром».