Спорт

Константин Большаков
19 Октября, 2018 10:02

Конора Макгрегора позвали в Махачкалу

Конор Макгрегор.
Источник: Vmma.ru
#Макгрегор

#Нурмагомедов
Махачкала, 19 Октября - DIXINEWS.

Это сделал отец его последнего соперника.

Отец российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов, пригласил ирландского спортсмена Конора Макгрегора посетить Махачкалу. Об этом пишет республиканское издание РИА «Дагестан».

Как пояснил Нурмагомедов-старший, он готов простить все слова, которые ирландец успел до боя наговорить про его сына, и предложил посетить чемпионат мира про профессиональному самбо.

- Надо быть милосердным, - заявил отец Хабиба Нурмагомедова.

Добавим, что турнир по самбо в столице Дагестана состоится 15 декабря.

Напомним, Нурмагомедов и Макгрегор сошлись в поединке 7 октября в рамках турнира UFC 229, который состоялся в Лас-Вегасе. Россиянин победил ирландца удушающим приёмом в четвёртом раунде и защитил чемпионский пояс. Однако его победа была омрачена массовой дракой, начавшейся за пределами октагона, когда Нурмагомедов прыгнул после провокации одного из членов команды Макгрегора.

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