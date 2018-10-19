Общество

Константин Большаков
19 Октября, 2018 09:50

В Новосибирске пенсионерка подарила министру верёвку и мыло

Пенсионерка у здания Минтруда Новосибирской области.
Источник: dixinews.ru
#Минтруд

#пенсии

#прибавка
Новосибирск, 19 Октября - DIXINEWS.

Это сделано в знак «благодарности».

Новосибирская пенсионерка подарила министру труда и социального развития области Ярославу Фролову подарочный набор, купленный на 89 рублей. На эту сумму в регионе планируется увеличить прожиточный минимум для пенсионеров. В набор вошли бельевая верёвка, хозяйственное мыло, пачка соли и спичка, передаёт правозащитная организация «Гражданский патруль».

- Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 рублей от министра! – говорит пенсионерка на видеозаписи, опубликованной в группе «Гражданского патруля» в социальной сети «Вконтакте». – Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму повышения.

После этого пенсионерка заходит в здание министерства, однако на проходной её подарок не приняли. Зато, как пишет «Тайга.инфо», подарок министру согласился передать один из работников ведомства. Сделал он это или нет – не уточняется.

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