Главный тренер «Зенита» рассказал, как надо наказать Кокорина и Мамаева

Они совершили ошибку и должны ответить за это, полагает специалист.

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак в беседе со «Спорт-Экспресс» прокомментировал уголовное дело в отношении игрока питерского клуба Александра Кокорина и его приятеля из «Краснодара» Павла Мамаева. Как пояснил Семак, ему жаль Кокорина, но тот должен ответить за свой поступок.

Шумиху вокруг выходки футболистов наставник питерского клуба объяснил моральной составляющей, но сейчас истерика немного улеглась и можно рационально оценить ситуацию.

- Разумеется, оправдать поступок не может никто, но шанс на ошибку есть у всех, - заявил Сергей Семак. – Слава богу, всё не закончилось более тяжёлыми последствиями. Безусловно, ребята заслуживают наказания, но оно должно быть справедливым.

Напомним, 8 октября 2018 года Кокорин и Мамаев поучаствовали в нескольких драках, в которых пострадали три человека. «Жертвами» футболистов стали глава департамента Минпромторга Денис Пак, руководитель НАМИ Сергей Гайсин и водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук.