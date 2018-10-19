Спорт

Константин Большаков
19 Октября, 2018 09:28

Главный тренер «Зенита» рассказал, как надо наказать Кокорина и Мамаева

Сергей Семак и Александр Кокорин.
Источник: Nevasport.ru
#Кокорин

#Мамаев

#Семак
Санкт-Петербург, 19 Октября - DIXINEWS.

Они совершили ошибку и должны ответить за это, полагает специалист.

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак в беседе со «Спорт-Экспресс» прокомментировал уголовное дело в отношении игрока питерского клуба Александра Кокорина и его приятеля из «Краснодара» Павла Мамаева. Как пояснил Семак, ему жаль Кокорина, но тот должен ответить за свой поступок.

Шумиху вокруг выходки футболистов наставник питерского клуба объяснил моральной составляющей, но сейчас истерика немного улеглась и можно рационально оценить ситуацию.

- Разумеется, оправдать поступок не может никто, но шанс на ошибку есть у всех, - заявил Сергей Семак. – Слава богу, всё не закончилось более тяжёлыми последствиями. Безусловно, ребята заслуживают наказания, но оно должно быть справедливым.

Напомним, 8 октября 2018 года Кокорин и Мамаев поучаствовали в нескольких драках, в которых пострадали три человека. «Жертвами» футболистов стали глава департамента Минпромторга Денис Пак, руководитель НАМИ Сергей Гайсин и водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Избитый чиновник не имеет претензий к Мамаеву
Наказание Кокорина и Мамаева назвали показным
Кокорина и Мамаева позвали играть в футбол на Урале
Читайте в рубрике:
Конора Макгрегора позвали в Махачкалу
Казанский «Рубин» не сможет выступить в еврокубках
UFC отстранил российского бойца за нападение на Макгрегора

35 рейсов в аэропорта Москвы задержаны или отменены
Соседи рассказали, как "керчинский убийца" готовился к атаке на колледж
Примерить роль древнегреческого гребца предлагают в Афинах
Еврогруппа обещает справиться с раздутым бюджетом Италии на 2019 год
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа причина госпитализации Вячеслава Добрынина
Москва, 19 Октября, 13:32.
Золотов оправдался за вызов Навального на дуэль
Лондон, 19 Октября, 12:51.
Британцы создают «убийцу» «супертанка Путина»
Омск, 19 Октября, 12:08.
Управляющему «Агро-Траст» Алексину грозит до 10 лет тюрьмы
Махачкала, 19 Октября, 10:02.
Конора Макгрегора позвали в Махачкалу
Новосибирск, 19 Октября, 09:50.
В Новосибирске пенсионерка подарила министру верёвку и мыло (ВИДЕО)
Санкт-Петербург, 19 Октября, 09:28.
Главный тренер «Зенита» рассказал, как надо наказать Кокорина и Мамаева
Пермь, 19 Октября, 09:10.
В Перми на трансформаторной подстанции произошёл хлопок
Иркутск, 19 Октября, 09:05.
Очередной крупный банк потерял лицензию
Сочи, 19 Октября, 07:56.
Путин пообещал россиянам рай в случае ядерной войны (ВИДЕО)
Москва, 19 Октября, 07:38.
Стоимость «Яндекса» обвалилась на 1 млрд долларов за несколько минут
Пермь, 18 Октября, 17:25.
В Перми массово заболели ученики школы после вакцинации
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия