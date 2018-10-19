Финансы

Константин Большаков
19 Октября, 2018 09:05

Очередной крупный банк потерял лицензию

«ВостСибтранскомбанк».
Источник: 2gis.ru
#Центробанк

#ВостСибтранскомбанк

#Риал-Кредит
Иркутск, 19 Октября - DIXINEWS.

Он входил в третью сотню банковской системы.

В Центробанке сообщили об отзыве лицензии у «ВостСибтранскомбанка» из Иркутска. Эта кредитная организация по состоянию на 1 октября 2018 года занимала 305-е место в банковской системе страны и функционировала с марта 1994 года.

Как уточнил регулятор, банк испытывал проблемы в связи с незначительным запасом собственных средств и фактическим отсутствием источников их увеличения для покрытия убытков из-за низкого качества кредитного портфеля.

В связи с этим «ВостСибтранскомбанку» приходилось проводить «схемные» и непрозрачные для надзорного органа сделки, чтобы поддерживать размер капитала и обеспечивать формальное соблюдение пруденциальных норм деятельности, пояснили в Банке России.

Сейчас в организации назначена временная администрация. Все данные об операциях, имеющих признаки уголовного преступления, ЦБ передаст в правоохранительные органы.

Кроме того, утром 19 октября в Центробанке заявили об отзыве лицензии у московского КБ «РИАЛ-КРЕДИТ». Этот банк был зарегистрирован в январе 2002 года.

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