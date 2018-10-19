Политика

Константин Большаков
19 Октября, 2018 07:56

Путин пообещал россиянам рай в случае ядерной войны

Владимир Путин.
Источник: kremlin.ru
Сочи, 19 Октября - DIXINEWS.

И напомнил, что сама РФ никому не угрожает.

Президент РФ Владимир Путин на международном дискуссионном клубе «Валдай», который проходит в Сочи, напомнил, что Россия обладает оружием массового уничтожения для защиты себя и собственных интересов. Слова главы государства приводит пресс-служба Кремля.

Как отметил российский лидер, в нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара (удар первым на опережение – прим. ред.). Оборонная концепция России – это ответно-встречный удар, пояснил президент.

При этом отечественные системы позволяют определить атаку на РФ уже через несколько секунд и оперативно принять ответные меры. Подобное развитие событий Владимир Путин назвал всемирной катастрофой, но подчеркнул, что Москва не может быть её инициатором.

- В этой ситуации мы как бы ждём, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие, - пояснил президент. – Сами ничего не делаем, но тогда агрессор всё равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы – жертвы агрессии, и мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют.

Напомним, накануне прошла пленарная сессия юбилейного V заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Читайте в рубрике:
Золотов оправдался за вызов Навального на дуэль
Владимир Путин назвал причину бойни в керченском колледже
Навальный согласился на дуэль с Золотовым

В Сочи стартовал форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS
Глава Европарламента: Мэй не предложила новых идей по «брекситу»
Хирург в Новосибирске 35 лет по личному желанию работает без отпуска
Американская коалиция только создает имитацию борьбы с террористами в Сирии
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа причина госпитализации Вячеслава Добрынина
Москва, 19 Октября, 13:32.
Золотов оправдался за вызов Навального на дуэль
Лондон, 19 Октября, 12:51.
Британцы создают «убийцу» «супертанка Путина»
Омск, 19 Октября, 12:08.
Управляющему «Агро-Траст» Алексину грозит до 10 лет тюрьмы
Махачкала, 19 Октября, 10:02.
Конора Макгрегора позвали в Махачкалу
Новосибирск, 19 Октября, 09:50.
В Новосибирске пенсионерка подарила министру верёвку и мыло (ВИДЕО)
Санкт-Петербург, 19 Октября, 09:28.
Главный тренер «Зенита» рассказал, как надо наказать Кокорина и Мамаева
Пермь, 19 Октября, 09:10.
В Перми на трансформаторной подстанции произошёл хлопок
Иркутск, 19 Октября, 09:05.
Очередной крупный банк потерял лицензию
Сочи, 19 Октября, 07:56.
Путин пообещал россиянам рай в случае ядерной войны (ВИДЕО)
Москва, 19 Октября, 07:38.
Стоимость «Яндекса» обвалилась на 1 млрд долларов за несколько минут
Пермь, 18 Октября, 17:25.
В Перми массово заболели ученики школы после вакцинации
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия