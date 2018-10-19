Путин пообещал россиянам рай в случае ядерной войны

И напомнил, что сама РФ никому не угрожает.

Президент РФ Владимир Путин на международном дискуссионном клубе «Валдай», который проходит в Сочи, напомнил, что Россия обладает оружием массового уничтожения для защиты себя и собственных интересов. Слова главы государства приводит пресс-служба Кремля.

Как отметил российский лидер, в нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара (удар первым на опережение – прим. ред.). Оборонная концепция России – это ответно-встречный удар, пояснил президент.

При этом отечественные системы позволяют определить атаку на РФ уже через несколько секунд и оперативно принять ответные меры. Подобное развитие событий Владимир Путин назвал всемирной катастрофой, но подчеркнул, что Москва не может быть её инициатором.

- В этой ситуации мы как бы ждём, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие, - пояснил президент. – Сами ничего не делаем, но тогда агрессор всё равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы – жертвы агрессии, и мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют.

Напомним, накануне прошла пленарная сессия юбилейного V заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».