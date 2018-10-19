Бизнес

Константин Большаков
19 Октября, 2018 07:38

Стоимость «Яндекса» обвалилась на 1 млрд долларов за несколько минут

Офис "Яндекса".
Источник: Rueconomics.ru
#Яндекс

#сбербанк

#акции
Москва, 19 Октября - DIXINEWS.

Причиной стали слухи, опубликованные в СМИ.

Капитализация компании «Яндекс» снизилась на 1 млрд долларов на фоне слухов о продаже доли компании «Сбербанку». Как пишет РБК, акции российского поисковика резко подешевели как на Московской бирже, так и в Нью-Йорке.

Так, после публикации информации о якобы сделке со «Сбербанком» в российских и зарубежных СМИ, акции предприятия на Московской бирже потеряли 3,25%, а на Нью-Йоркской сразу 9%. И это при том, что ещё 17 октября «Яндекс» являлся лидером роста на отечественном рынке – в тот день акции компании подросли почти на 6%.

В «Сбербанке» оперативно прокомментировали слухи о покупке акций «Яндекса». Там подчеркнули, что не получали подобного предложения от IT-компании и сами не делали его.

Напомним, в четверг, 18 октября, ряд СМИ сообщили, что «Сбербанк» будто бы планирует выкупить до 30% акций «Яндекса».

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