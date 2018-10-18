Владимир Путин назвал причину бойни в керченском колледже

У молодёжи нет позитивного примера, считает глава государства.

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба Валдай в Сочи, которое транслировалось в эфире телеканала «Россия 24», прокомментировал вчерашние события в политехническом колледже в Керчи.

Так, российский лидер считает, что эта трагедия «результат глобализации». Он отметил, что всё началось с трагических событий в США, имея в виду расстрел в школе Колумбайн 20 апреля 1992 года, когда двое подростков убили 13 человек.

- Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают. Это значит, что все мы, вместе взятые, не только в России, в мире в целом, плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире, - сказал Владимир Путин.

Путин добавил, что не создаётся нужного и полезного контента для молодых людей, и они хватают «суррогат героизма», что приводит к подобным трагедиям.

Напомним, в ходе вчерашнего нападения на политехнический колледж в Керчи погибли 20 человек, более 40 получили ранения различной степени тяжести. Подозреваемым оказался студент 4 курса этого же колледжа Владислав Росляков, который пришёл в учебное заведение с самодельными бомбами и ружьём. Его тело обнаружили среди погибших.