Политика

Константин Большаков
18 Октября, 2018 16:53

Владимир Путин назвал причину бойни в керченском колледже

Владимир Путин на дискуссионном клубе Валдай.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#Керчь

#Валдай
Сочи, 18 Октября - DIXINEWS.

У молодёжи нет позитивного примера, считает глава государства.

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба Валдай в Сочи, которое транслировалось в эфире телеканала «Россия 24», прокомментировал вчерашние события в политехническом колледже в Керчи.

Так, российский лидер считает, что эта трагедия «результат глобализации». Он отметил, что всё началось с трагических событий в США, имея в виду расстрел в школе Колумбайн 20 апреля 1992 года, когда двое подростков убили 13 человек.

- Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают. Это значит, что все мы, вместе взятые, не только в России, в мире в целом, плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире, - сказал Владимир Путин.

Путин добавил, что не создаётся нужного и полезного контента для молодых людей, и они хватают «суррогат героизма», что приводит к подобным трагедиям.

Напомним, в ходе вчерашнего нападения на политехнический колледж в Керчи погибли 20 человек, более 40 получили ранения различной степени тяжести. Подозреваемым оказался студент 4 курса этого же колледжа Владислав Росляков, который пришёл в учебное заведение с самодельными бомбами и ружьём. Его тело обнаружили среди погибших.

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