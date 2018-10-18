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Константин Большаков
18 Октября, 2018 16:53
Владимир Путин назвал причину бойни в керченском колледже
Владимир Путин на дискуссионном клубе Валдай.
Источник: kremlin.ru
Сочи, 18 Октября - DIXINEWS.
У молодёжи нет позитивного примера, считает глава государства.
Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба Валдай в Сочи, которое транслировалось в эфире телеканала «Россия 24», прокомментировал вчерашние события в политехническом колледже в Керчи.
Так, российский лидер считает, что эта трагедия «результат глобализации». Он отметил, что всё началось с трагических событий в США, имея в виду расстрел в школе Колумбайн 20 апреля 1992 года, когда двое подростков убили 13 человек.
- Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают. Это значит, что все мы, вместе взятые, не только в России, в мире в целом, плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире, - сказал Владимир Путин.
Путин добавил, что не создаётся нужного и полезного контента для молодых людей, и они хватают «суррогат героизма», что приводит к подобным трагедиям.
Напомним, в ходе вчерашнего нападения на политехнический колледж в Керчи погибли 20 человек, более 40 получили ранения различной степени тяжести. Подозреваемым оказался студент 4 курса этого же колледжа Владислав Росляков, который пришёл в учебное заведение с самодельными бомбами и ружьём. Его тело обнаружили среди погибших.
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