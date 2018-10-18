Обвинители по делу ТОАЗа поставили на «анонимное» правосудие

Расследование обвинений, выдвинутых в адрес экс-руководителей "Тольяттиазота", об экономических злоупотреблениях, назвали "фарсом".

Как пишет ProGorodSamara, следствие якобы начало выставлять "засекреченных свидетелей", которые дают показания по делу анонимно и дистанционно. Так, 17 октября, обвинители пригласили в суд никому не известного свидетеля, которого представили под псевдонимом Пётр Петрович Петров, который общался с судьями и адвокатами по громкой связи, и так и не зашёл в зал заседаний. Сам Петров заявил, что работал в отделе экспорта ТОАЗа.

При этом выступления Петра Петровича не способствовало усилению позиции обвинения. К примеру, господин Петров заявил, что экспортные цены на ТОАЗе были заниженными, однако сразу же признал, что не является специалистом в этой сфере и не владеет рыночной ситуацией.

Ещё один момент выступления секретного свидетеля касался тогдашнего председателя совета директоров комбината Сергея Махлая. Петров уверяет, что Махлай, якобы, прямо запретил членам ценового комитета вмешиваться в ценообразование. Адвокатам на вопрос, присутствовал ли Пётр Петрович при этих словах, тот ответил, что нет, и никогда такого распоряжения лично не слышал, а узнал о нём от третьих лиц и неизвестно когда.

При этом на одно из заседаний в августе 2018 года обвинение уже приводило секретного свидетеля, которого тогда звали Пётр Иванович Иванов, и он тоже столкнулся с трудностями в деле подтверждения вины обвиняемых. Как писали тогда СМИ, Пётр Иванович не смог подтвердить свои слова документами и не назвал источник своих знаний о работе химкомбината.

В итоге издание делает вывод, что при помощи секретных свидетелей следствие якобы пытается добиться прогресса в деле против бывших руководителей ТОАЗа, однако успеха пока не добилось. Однако окончательное решение остаётся за судом.