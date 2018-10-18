Навальный согласился на дуэль с Золотовым

И назвал условия её проведения.

Оппозиционер Алексей Навальный на своём ютуб-канале заявил, что принимает вызов на дуэль от директора Росгвардии Виктора Золотова, с которым тот выступил после расследования ФБК о якобы коррупции в силовом ведомстве.

- Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие, - заявил Навальный. – Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире «Первого канала» или любого другого федерального канала.

При этом если федеральное телевидение откажется транслировать полемику Золотова и Навального, оппозиционер предложил провести дебаты на собственном ютуб-канале.

Кроме того, Навальный дал Золотову неделю на размышления и попросил его прислать своих секундантов «или что ещё там не хватает для сатисфакции».

Напомним, Виктор Золотов опубликовал видеообращение к Алексею Навальному 11 сентября, где позвал его на дуэль, пообещав сделать из оппозиционного политика «сочную отбивную». Навальный тогда не смог ответить, так как находился под арестом.