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Константин Большаков
18 Октября, 2018 16:13
Навальный согласился на дуэль с Золотовым
Алексей Навальный.
Источник: Krasnoturinsk.info
Москва, 18 Октября - DIXINEWS.
И назвал условия её проведения.
Оппозиционер Алексей Навальный на своём ютуб-канале заявил, что принимает вызов на дуэль от директора Росгвардии Виктора Золотова, с которым тот выступил после расследования ФБК о якобы коррупции в силовом ведомстве.
- Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие, - заявил Навальный. – Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире «Первого канала» или любого другого федерального канала.
При этом если федеральное телевидение откажется транслировать полемику Золотова и Навального, оппозиционер предложил провести дебаты на собственном ютуб-канале.
Кроме того, Навальный дал Золотову неделю на размышления и попросил его прислать своих секундантов «или что ещё там не хватает для сатисфакции».
Напомним, Виктор Золотов опубликовал видеообращение к Алексею Навальному 11 сентября, где позвал его на дуэль, пообещав сделать из оппозиционного политика «сочную отбивную». Навальный тогда не смог ответить, так как находился под арестом.
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