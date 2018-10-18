Культура

Константин Большаков
18 Октября, 2018 14:09

Знаменитый российский актёр празднует 45-летие

Сергей Безруков.
Источник: instagram.com
#актёры

#деньрождения

#Безруков
Москва, 18 Октября - DIXINEWS.

Его поздравил даже сам президент.

В четверг, 18 октября, народный артист России Сергей Безруков празднует 45-летний юбилей. К своему дню рождения артист недавно опубликовал первый альбом с собственной рок-группой под названием «Крёстный папа».

Поздравить артиста решил и президент РФ Владимир Путин, его поздравительная телеграмма в адрес Безрукова опубликована пресс-службой Кремля.

- Многогранный талант, неустанная работа над собой и стремление к новаторству стали главными слагаемыми вашего актерского успеха, помогли состояться на режиссерском поприще, ярко проявить себя в других творческих профессиях, - сказано в поздравлении президента.

Глава государства также отметил общественную деятельность Сергея Безрукова и пожелал актёру здоровья, вдохновения и всего наилучшего.

Сергей Безруков родился 18 октября 1973 года в Москве. Российской публике наиболее известен по ролям в сериалах «Бригада» и «Участок», «Мастер и Маргарита» и «Есенин», а также по ряду художественных фильмов.

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Сергей Безруков отмечает 45-летие
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