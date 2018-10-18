В Кремле прокомментировали атаку на колледж в Керчи

Скоропалительные решения призвали не принимать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принимать решение об ужесточении правил продажи оружия преждевременно. Так ответил на вопрос о действиях власти после вчерашнего нападения на колледж в Керчи.

- В эмоциональном плане призывы ужесточить продажу оружия в России после трагедии в Керчи понятны, но сначала надо проанализировать произошедшее, - передают РИА «Новости» слова господина Пескова.

При этом произошедшее в Керчи господин Песков назвал опасной тенденцией и призвал сначала изучить её причины, после чего принимать предупреждающие меры. От сиюминутных и импульсивных действий в Кремле призвали воздержаться, заявив о необходимости серьёзного и системного подхода.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже Керчи студент 4 курса Владислав Росляков устроил взрывы и расстрелял учеников и педагогов из ружья. В результате атаки погиб 21 человек, в том числе сам стрелок. Порядка 50 человек получили ранения.