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Константин Большаков
18 Октября, 2018 13:45
В Кремле прокомментировали атаку на колледж в Керчи
Дмитрий Песков.
Источник: Newinform.com
Москва, 18 Октября - DIXINEWS.
Скоропалительные решения призвали не принимать.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принимать решение об ужесточении правил продажи оружия преждевременно. Так ответил на вопрос о действиях власти после вчерашнего нападения на колледж в Керчи.
- В эмоциональном плане призывы ужесточить продажу оружия в России после трагедии в Керчи понятны, но сначала надо проанализировать произошедшее, - передают РИА «Новости» слова господина Пескова.
При этом произошедшее в Керчи господин Песков назвал опасной тенденцией и призвал сначала изучить её причины, после чего принимать предупреждающие меры. От сиюминутных и импульсивных действий в Кремле призвали воздержаться, заявив о необходимости серьёзного и системного подхода.
Напомним, 17 октября в политехническом колледже Керчи студент 4 курса Владислав Росляков устроил взрывы и расстрелял учеников и педагогов из ружья. В результате атаки погиб 21 человек, в том числе сам стрелок. Порядка 50 человек получили ранения.
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