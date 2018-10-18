Финансы

Константин Большаков
18 Октября, 2018 13:30

Российские миллиардеры богатеют быстрее всех в мире

Золотой слиток на долларах.
Источник: Tradelife.ru
#нефть

#деньги

#миллиардеры
Москва, 18 Октября - DIXINEWS.

Не последнюю роль в этом сыграло «чёрное золото».

Агентство Bloomberg опубликовало информацию о том, в каких странах быстрее наращивают состояние миллиардеры. Оказалось, что Россия стала лидером в этом списке.

Так, за прошедший год 10 богатейших россиян сумели увеличить своё состояние в среднем на 10,8%. Второе место заняли американские миллиардеры, которые разбогатели на 7,5%. Третьими оказались британские богачи, нарастившие состояние на 3,4%.

Как отмечает издание, успехи российских миллиардеров могут быть связаны с резким ростом цен на нефть.

При этом худший результат показали китайские миллиардеры. Там состояние 10 богатейших граждан за последние двенадцать месяцев в среднем сократилось на 27%.

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