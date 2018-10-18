Спорт

Константин Большаков
18 Октября, 2018 12:41

Казанский «Рубин» не сможет выступить в еврокубках

Игроки ФК "Рубин".
Источник: Fcrubin.ru
#Рубин

#УЕФА

#футбол
Казань, 18 Октября - DIXINEWS.

Футбольные чиновники нашли нарушения со стороны клуба.

На официальном сайте УЕФА появилось сообщение, что казанский футбольный клуб «Рубин» лишён права выступать в еврокубках. Причиной этому стало нарушение правил финансового фейр-плей. Соответствующее решение приняла следственная палата Инстанции УЕФА.

Таким образом, если ФК «Рубин» займёт в таблице РПЛ место, позволяющее выступить в Лиге Европы или Лиге Чемпионов в следующем сезоне, то не сможет это сделать из-за вердикта УЕФА.

В европейской футбольной ассоциации заверили, что казанцы смогут обжаловать вынесенное решение в Спортивном арбитражном суде.

Стоит отметить, что последний раз «Рубин» выступал в Лиге Европы в сезоне 2015/2016 годов, однако по итогам турнира не смог выйти из группы. В настоящий момент команда занимает 5 место в российском чемпионате с семнадцатью очками, опережая ЦСКА и «Локомотив». «Рубин» одержал 4 победы, 5 раз сыграл вничью и один раз проиграл.

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