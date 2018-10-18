Глава Крыма заявил о сообщниках керченского стрелка

Чиновник считает, что убийце мог кто-то помогать.

Глава Крыма Сергей Аксёнов полагает, что керченский стрелок Владислав Росляков готовился к нападению с кем-то. Такое мнение руководителя республики передаёт РИА «Новости».

- Здесь на месте он действовал один, это уже понятно, установлено, но подготовительные мероприятия, на мой взгляд, на взгляд коллег, этот негодяй один осуществить не мог, - полагает господин Аксёнов.

Чиновник также заметил, что сейчас спецслужбы ищут возможных организаторов нападения. Накануне аналогичную теорию выдвинули в Национальном антитеррористическом комитете. Так, силовики предположили, что стрелок действовал не в одиночку.

Напомним, 17 октября Росляков пришёл в политехнический колледж Керчи, подорвал взрывное устройство и начал стрельбу из ружья. В результате атаки, по последним данным, погибли 20 человек, десятки получили ранения.

По факту трагедии следователи завели уголовное дело по статье «Теракт», однако затем переквалифицировали его на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». Подозреваемым в СК РФ назвали 18-летнего студента 4 курса Рослякова. Он найден погибшим с огнестрельным ранением.