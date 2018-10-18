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Константин Большаков
18 Октября, 2018 10:55
Озвучена причина недавней аварии «Союза»
Байконур.
Источник: acclaimimages.com
Ногинск, 18 Октября - DIXINEWS.
На борту корабля были два космонавта.
Источники, близкие к министерству обороны РФ, считают, что ракета-носитель «Союз-ФГ» потерпела аварию из-за механической неполадки, допущенной во время сборки на космодроме Байконур.
Как пишет «Коммерсант», эксперты не исключают того, что ошибка могла произойти при стыковке боковых блоков ко второй ступени ракеты с помощью подъёмного крана. Таким образом, это была не конструкторская ошибка и не заводской брак, полагает источник.
- Скорее всего, речь идёт об эксплуатационных ошибках, - заметил он.
В свою очередь в Роскосмосе пообещали представить выводы о причинах аварии к концу текущей недели. Сразу же после инцидента для расследования была создана комиссия.
Напомним, авария ракеты-носителя произошла 11 октября при запуске с Байконура корабля «Союз МС-10», на борту которого находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. После этого спасательная капсула с космонавтами приземлилась в Казахстане, мужчины не получили повреждений.
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