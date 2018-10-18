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Константин Большаков
18 Октября, 2018 10:20
Американские военные уверены в скором начале большой войны
Американские военные.
Источник: Million-wallpapers.ru
Вашингтон, 18 Октября - DIXINEWS.
Они даже назвали потенциальных противников.
Издание «Military Times» провело опрос американских военных, согласно которому почти половина военнослужащих уверены, что США вскоре станут участником полномасштабной войны.
Так, 46% опрошенных заявили, что Америка вступит в какой-либо крупный военный конфликт в течение 2019 года. При этом в 2017 году так считали лишь 5% респондентов.
71% американских военных полагают, что главным противником Вашингтона в возможной войне окажется Москва. 69% уверены, что это будет Китай. При том год назад за Россию высказались 53% опрошенных, а за Китай – 45%.
Что касается главной угрозой США, то тут военнослужащие почти единогласно назвали кибертерроризм. Так ответили 89%. Кроме того, угрозой в Америке перестали считать Северную Корею, благодаря политике президента США Дональда Трампа.
Справедливости ради стоит добавить, половина опрошенных не считает, что США окажутся втянуты в войну в будущем году.
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