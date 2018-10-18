Американские военные уверены в скором начале большой войны

Они даже назвали потенциальных противников.

Издание «Military Times» провело опрос американских военных, согласно которому почти половина военнослужащих уверены, что США вскоре станут участником полномасштабной войны.

Так, 46% опрошенных заявили, что Америка вступит в какой-либо крупный военный конфликт в течение 2019 года. При этом в 2017 году так считали лишь 5% респондентов.

71% американских военных полагают, что главным противником Вашингтона в возможной войне окажется Москва. 69% уверены, что это будет Китай. При том год назад за Россию высказались 53% опрошенных, а за Китай – 45%.

Что касается главной угрозой США, то тут военнослужащие почти единогласно назвали кибертерроризм. Так ответили 89%. Кроме того, угрозой в Америке перестали считать Северную Корею, благодаря политике президента США Дональда Трампа.

Справедливости ради стоит добавить, половина опрошенных не считает, что США окажутся втянуты в войну в будущем году.