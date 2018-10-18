Армия и оружие

Константин Большаков
18 Октября, 2018 10:20

Американские военные уверены в скором начале большой войны

Американские военные.
Источник: Million-wallpapers.ru
#США

#военные

#война
Вашингтон, 18 Октября - DIXINEWS.

Они даже назвали потенциальных противников.

Издание «Military Times» провело опрос американских военных, согласно которому почти половина военнослужащих уверены, что США вскоре станут участником полномасштабной войны.

Так, 46% опрошенных заявили, что Америка вступит в какой-либо крупный военный конфликт в течение 2019 года. При этом в 2017 году так считали лишь 5% респондентов.

71% американских военных полагают, что главным противником Вашингтона в возможной войне окажется Москва. 69% уверены, что это будет Китай. При том год назад за Россию высказались 53% опрошенных, а за Китай – 45%.

Что касается главной угрозой США, то тут военнослужащие почти единогласно назвали кибертерроризм. Так ответили 89%. Кроме того, угрозой в Америке перестали считать Северную Корею, благодаря политике президента США Дональда Трампа.

Справедливости ради стоит добавить, половина опрошенных не считает, что США окажутся втянуты в войну в будущем году.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В Украине погиб американский военный пилот
США решили освободить Европу от контроля России
Киев решил демилитаризировать Крым
Читайте в рубрике:
Эксперт рассказал о судьбе С-700
Порошенко предостерёг ВСУ от большой крови
Россия отдала С-300 Сирии бесплатно

Следователи восстановили картину массового убийства в колледже в Керчи
Американская коалиция только создает имитацию борьбы с террористами в Сирии
Госдума рассмотрит поправки к законодательству о получении разрешения на оружие
Более 400 домов остались без электроэнергии из-за непогоды в Хабарвоском крае
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Перми массово заболели ученики школы после вакцинации
Сочи, 18 Октября, 16:53.
Владимир Путин назвал причину бойни в керченском колледже (ВИДЕО)
Самара, 18 Октября, 16:40.
Обвинители по делу ТОАЗа поставили на «анонимное» правосудие
Москва, 18 Октября, 16:13.
Навальный согласился на дуэль с Золотовым
Воронеж, 18 Октября, 15:36.
Воронеж отчитался о заказе Минобороны РФ по созданию Ан-148
Волгоград, 18 Октября, 15:24.
В Волгоградской области изменили социальный кодекс
Санкт-Петербург, 18 Октября, 15:01.
В Петербурге подсчитали доходы от платных парковок
Москва, 18 Октября, 14:09.
Знаменитый российский актёр празднует 45-летие
Москва, 18 Октября, 13:45.
В Кремле прокомментировали атаку на колледж в Керчи (ВИДЕО)
Москва, 18 Октября, 13:30.
Российские миллиардеры богатеют быстрее всех в мире
Казань, 18 Октября, 12:41.
Казанский «Рубин» не сможет выступить в еврокубках
Крым, 18 Октября, 12:00.
Глава Крыма заявил о сообщниках керченского стрелка
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия