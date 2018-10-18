Экономика

Константин Большаков
18 Октября, 2018 09:11

Медведев рассказал, когда будут самые тяжёлые санкции

Дмитрий Медведев.
Источник: government.ru
#Медведев

#санкции

#банки
Москва, 18 Октября - DIXINEWS.

Для этого Запад должен объявить бойкот нашим банкам.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «EuroNews» заявил, что введение санкций против российских банков можно будет считать равнозначным объявлению экономической войны. Это наиболее тяжёлые ограничительные меры, подчеркнул глава правительства России.

При этом Медведев уверен, что наша экономика выдержит новые санкции, однако не понимает, зачем это нужно.

- Нет никаких сомнений, что наша экономика способна адаптироваться к любым формам давления, - заявил Медведев. – Вопрос только в том, зачем это надо? Вопрос именно в том, что это разрушает международный экономический порядок.

Российский премьер добавил, что торговый оборот между Москвой и Вашингтоном невелик, поэтому антироссийские санкции не окажут сильного влияния на обе страны.

Напомним, в августе 2018 года в Конгресс США поступил законопроект, предлагающий ввести санкции против российских госбанков, в частности, запретить им операции в долларах. Пока документ в силу не вступил.

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