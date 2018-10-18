Спорт

Константин Большаков
18 Октября, 2018 08:43

UFC отстранил российского бойца за нападение на Макгрегора

Зубайра Тухугов.
Источник: Ringside24.com
#UFC

#Нурмагомедов

#Тухугов
Вашингтон, 18 Октября - DIXINEWS.

Член команды Нурмагомедова решил избить ирландца уже после боя.

Российский боец смешанных единоборств и секундант Хабиба Нурмагомедова Зубайра Тухугов не примет участие в ближайшем турнире UFC Fight Night. Такое сообщение появилось на официальном сайте Абсолютного бойцовского чемпионата.

Планировалось, что Тухугов сразится с другим россиянином Артёмом Лобовым. Однако теперь соперником Лобова станет американец Майкл Джонсон.

- Майкл Джонсон заменит Зубайру Тухугова в бою в Артёмом Лобовым из-за расследования, которое проводит Атлетическая комиссия штата Невада, - пояснили в UFC.

Отмечается, что бой пройдёт 27 октября. Напомним, Тухугов напал на ирландского бойца Конора Макгрегора, который 7 октября проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. В ответ на это глава UFC Дана Уайт пообещал выгнать из чемпионата всех, кто напал на ирландца после боя.

Сам Нурмагомедов заявлял, что покинет UFC в случае отстранения Тухугова. Однако накануне глава проумошена объявил, что россиянин останется в организации.

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