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Константин Большаков
18 Октября, 2018 08:43
UFC отстранил российского бойца за нападение на Макгрегора
Зубайра Тухугов.
Источник: Ringside24.com
Вашингтон, 18 Октября - DIXINEWS.
Член команды Нурмагомедова решил избить ирландца уже после боя.
Российский боец смешанных единоборств и секундант Хабиба Нурмагомедова Зубайра Тухугов не примет участие в ближайшем турнире UFC Fight Night. Такое сообщение появилось на официальном сайте Абсолютного бойцовского чемпионата.
Планировалось, что Тухугов сразится с другим россиянином Артёмом Лобовым. Однако теперь соперником Лобова станет американец Майкл Джонсон.
- Майкл Джонсон заменит Зубайру Тухугова в бою в Артёмом Лобовым из-за расследования, которое проводит Атлетическая комиссия штата Невада, - пояснили в UFC.
Отмечается, что бой пройдёт 27 октября. Напомним, Тухугов напал на ирландского бойца Конора Макгрегора, который 7 октября проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. В ответ на это глава UFC Дана Уайт пообещал выгнать из чемпионата всех, кто напал на ирландца после боя.
Сам Нурмагомедов заявлял, что покинет UFC в случае отстранения Тухугова. Однако накануне глава проумошена объявил, что россиянин останется в организации.
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