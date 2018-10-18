На Сахалине под суд пойдут бывший сотрудник транспортной полиции и местная жительница

Их обвиняют в фальсификации материалов уголовного дела.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жительницы г. Холмск Сахалинской области по признакам преступления «Заведомо ложный донос о совершении преступления», а также уголовного дела в отношении бывшего начальника Холмского ЛОП Сахалинского ЛО МВД России на транспорте, обвиняемого в совершении преступления «Превышение должностных полномочий».

Следствием установлено, что в марте 2018 года к жительнице г.Холмск обратился её знакомый с просьбой оказать помощь сотруднику полиции. Согласившись, она написала ложное заявление о хищении её мобильного телефона, на основании которого было возбуждено уголовное дело.

Начальник отдела полиции склонил заведомо невиновного мужчину к написанию явки с повинной и признанию вины в совершении этого преступления. В результате, в отношении него возбудили уголовное дело «Кража.

В настоящее время сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел России. Возбужденное в отношении него уголовное дело с утвержденным Сахалинским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении женщины находится на рассмотрении в суде.