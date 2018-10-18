Криминал

Виктория Грей
18 Октября, 2018 08:26

На Сахалине под суд пойдут бывший сотрудник транспортной полиции и местная жительница

Уголовный кодекс России.
Источник: dixinews.ru
#ложныепоказания

#суд

#сотрудникполиции
Южно-Сахалинск, 18 Октября - DIXINEWS.

Их обвиняют в фальсификации материалов уголовного дела.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жительницы г. Холмск Сахалинской области по признакам преступления «Заведомо ложный донос о совершении преступления», а также уголовного дела в отношении бывшего начальника Холмского ЛОП Сахалинского ЛО МВД России на транспорте, обвиняемого в совершении преступления «Превышение должностных полномочий».

Следствием установлено, что в марте 2018 года к жительнице г.Холмск обратился её знакомый с просьбой оказать помощь сотруднику полиции. Согласившись, она написала ложное заявление о хищении её мобильного телефона, на основании которого было возбуждено уголовное дело.

Начальник отдела полиции склонил заведомо невиновного мужчину к написанию явки с повинной и признанию вины в совершении этого преступления. В результате, в отношении него возбудили уголовное дело «Кража.

В настоящее время сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел России. Возбужденное в отношении него уголовное дело с утвержденным Сахалинским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении женщины находится на рассмотрении в суде.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Обвинители по делу ТОАЗа поставили на «анонимное» правосудие
Бывшего мэра Махачкалы осудили на 4 года
Лидер "СтопХама" обрисовал будущее движения после суда
Читайте в рубрике:
В МВД объяснили арест экс-главреда "Милицейской волны"
Под Петербургом застрелили свидетеля по делу о коррупции в СКР - СМИ
При вооружённом нападении на Курском вокзале есть пострадавшие

Москвичи смогут наблюдать сближение Луны и Марса
Россия досрочно выиграла юношеские олимпийские игры в Аргентине
Сергей Безруков отмечает 45-летие
Пошлины Трампа на алюминий помогли немцам потеснить американцев на их же рынке
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Перми массово заболели ученики школы после вакцинации
Сочи, 18 Октября, 16:53.
Владимир Путин назвал причину бойни в керченском колледже (ВИДЕО)
Самара, 18 Октября, 16:40.
Обвинители по делу ТОАЗа поставили на «анонимное» правосудие
Москва, 18 Октября, 16:13.
Навальный согласился на дуэль с Золотовым
Воронеж, 18 Октября, 15:36.
Воронеж отчитался о заказе Минобороны РФ по созданию Ан-148
Волгоград, 18 Октября, 15:24.
В Волгоградской области изменили социальный кодекс
Санкт-Петербург, 18 Октября, 15:01.
В Петербурге подсчитали доходы от платных парковок
Москва, 18 Октября, 14:09.
Знаменитый российский актёр празднует 45-летие
Москва, 18 Октября, 13:45.
В Кремле прокомментировали атаку на колледж в Керчи (ВИДЕО)
Москва, 18 Октября, 13:30.
Российские миллиардеры богатеют быстрее всех в мире
Казань, 18 Октября, 12:41.
Казанский «Рубин» не сможет выступить в еврокубках
Крым, 18 Октября, 12:00.
Глава Крыма заявил о сообщниках керченского стрелка
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия