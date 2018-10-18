Силовые структуры

Константин Большаков
18 Октября, 2018 07:55

Число погибших при нападении на колледж в Керчи вновь возросло

Место происшествия в Керчи.
Источник: tass.ru
#Керчь

#колледж

#нападение
Крым, 18 Октября - DIXINEWS.

Вчерашнее преступление стало одним из самых страшных в истории нашей страны.

Заместитель мэра Керчи Дилявер Мельгазиев заявил, что число жертв нападения на политехнический колледж увеличилось. Его слова передают РИА «Новости».

- Всего погибло 20 человек. Количество жертв увеличилось на одного человека, - сказал чиновник.

Городу ещё только предстоит пережить страшную трагедию. Лишь несколько часов назад удалось опознать всех погибших и раненых. Правоохранители продолжают расследование, которое первоначально было возбуждено по статье «Теракт», однако затем переквалифицировано на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Напомним, трагедия в керченском колледже разыгралась в среду, 17 октября. По предварительным данным следствия, в учебное заведение с взрывчаткой и ружьём пришёл студент 4 курса 18-летний Владислав Росляков. Сначала он заложил бомбу в столовой, а затем устроил стрельбу. Тело стрелка было найдено с огнестрельным ранением.

Мотивы поступка молодого человека предстоит выяснять силовикам. Но уже известно, что вчерашнее нападение на колледж стало одним из самых кровавых среди подобных происшествий в России.

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