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Константин Большаков
18 Октября, 2018 07:55
Число погибших при нападении на колледж в Керчи вновь возросло
Место происшествия в Керчи.
Источник: tass.ru
Крым, 18 Октября - DIXINEWS.
Вчерашнее преступление стало одним из самых страшных в истории нашей страны.
Заместитель мэра Керчи Дилявер Мельгазиев заявил, что число жертв нападения на политехнический колледж увеличилось. Его слова передают РИА «Новости».
- Всего погибло 20 человек. Количество жертв увеличилось на одного человека, - сказал чиновник.
Городу ещё только предстоит пережить страшную трагедию. Лишь несколько часов назад удалось опознать всех погибших и раненых. Правоохранители продолжают расследование, которое первоначально было возбуждено по статье «Теракт», однако затем переквалифицировано на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».
Напомним, трагедия в керченском колледже разыгралась в среду, 17 октября. По предварительным данным следствия, в учебное заведение с взрывчаткой и ружьём пришёл студент 4 курса 18-летний Владислав Росляков. Сначала он заложил бомбу в столовой, а затем устроил стрельбу. Тело стрелка было найдено с огнестрельным ранением.
Мотивы поступка молодого человека предстоит выяснять силовикам. Но уже известно, что вчерашнее нападение на колледж стало одним из самых кровавых среди подобных происшествий в России.
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