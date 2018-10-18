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Константин Большаков
18 Октября, 2018 07:41
Украинцы предпочли русский язык на украинском телевидении
Украинское телевидение.
Источник: Linkis.com
Киев, 18 Октября - DIXINEWS.
Такие данные показал опрос.
Телеканал NewsOne провёл опрос, согласно результатам которого лишь двое из пяти граждан Украины хотели бы смотреть национальное телевидение на украинском языке. В голосовании приняли участие десятки тысяч человек.
Жителям страны во время одной из программ задали вопрос: «На каком языке вам хотелось бы смотреть телевидение?». В результате за украинский язык высказались 40% участников голосования, а за русский и другие языки – 60% дозвонившихся.
Уточняется, что в опросе поучаствовали более 30,5 тысяч человек. Они высказали своё мнение, которое оказалось отличным от действующего украинского законодательства. Так, согласно нему, доля программ на украинском языке должна составлять не менее 55% эфирного времени.
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