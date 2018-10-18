Украинцы предпочли русский язык на украинском телевидении

Такие данные показал опрос.

Телеканал NewsOne провёл опрос, согласно результатам которого лишь двое из пяти граждан Украины хотели бы смотреть национальное телевидение на украинском языке. В голосовании приняли участие десятки тысяч человек.

Жителям страны во время одной из программ задали вопрос: «На каком языке вам хотелось бы смотреть телевидение?». В результате за украинский язык высказались 40% участников голосования, а за русский и другие языки – 60% дозвонившихся.

Уточняется, что в опросе поучаствовали более 30,5 тысяч человек. Они высказали своё мнение, которое оказалось отличным от действующего украинского законодательства. Так, согласно нему, доля программ на украинском языке должна составлять не менее 55% эфирного времени.