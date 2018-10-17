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Константин Большаков
17 Октября, 2018 16:07
Число погибших в колледже Керчи значительно выросло
Подозреваемый в нападении на колледж Владислав Росляков.
Источник: Mash
Крым, 17 Октября - DIXINEWS.
Следователи также больше не считают нападение терактом.
Следственный комитет РФ переквалифицировал дело об инциденте в колледже города Керчи со статьи «Теракт» на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». Кроме того, в пресс-службе ведомства заявили, что число погибших достигло 17 человек. По данным главы Крыма Сергея Аксёнов, жертв нападения – 18 человек.
- На данный момент известно о 17 погибших. Первоначальный осмотр тел говорит о том, что они скончались от огнестрельных ранений, - уточнили в СК РФ. При этом ранее сообщалось, что в здании, помимо стрельбы, прогремел взрыв.
Установлена личность нападавшего. Это студент 4-го курса этого же колледжа, 18-летний Владислав Росляков. Видеокамеры зафиксировали, что он пришёл с ружьём в учебное заведение непосредственно перед происшествием. Его нашли мёртвым с огнестрельным ранением в одном из помещений техникума.
В результате следствие делает предварительный вывод, что парень сначала расстрелял находившихся в колледже людей, после чего совершил самоубийство. Сейчас следователи продолжают работать на месте происшествия.
По данным министерства здравоохранения Крыма, в больницах остаются порядка 40 раненых.
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