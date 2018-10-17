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Константин Большаков
17 Октября, 2018 14:31
Возбуждено дело после нападения на колледж в Керчи
Место происшествия в Керчи, 17 октября 2018 года.
Источник: Dni.ru
Крым, 17 Октября - DIXINEWS.
Следователи начали разбирательство.
В пресс-службе Следственного комитета России подтвердили, что инцидент в колледже города Керчи в Крыму является терактом. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на заявление ведомства.
- По факту взрыва в одном из колледжей города Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 250 УК РФ (террористический акт), - сообщили в СК РФ.
Предварительно следователи установили, взрыв прогремел в столовой Керченского политехнического колледжа. Там сработало неустановленное взрывное устройство, начинённое металлическими предметами.
- Данные о пострадавших уточняются, большая часть из них – подростки, - добавили следователи.
Погибших уже 13 человек, уточнили в СК РФ. Сейчас на месте происшествия продолжают работу силовики и правоохранители. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев, а также просматривают записи с камер видеонаблюдения.
Ранее в Национальном антитеррористическом комитете также заявляли о срабатывании неустановленного взрывного устройства.
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