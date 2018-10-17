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Константин Большаков
17 Октября, 2018 13:57
Силовики заявили о взрывном устройстве в колледже Керчи
Место происшествия в Керчи, 17 октября 2018 года.
Источник: Керчь Инфо
Крым, 17 Октября - DIXINEWS.
Информация с места событий приходит противоречивая, ранее заявлялось о взрыве газа.
Национальный антитеррористический комитет заявил, что в колледже Керчи сработало неизвестное взрывное устройство. Как пишут РИА «Новости», НАК развернул на месте происшествия оперативный штаб, «чтобы предотвратить возможные повторные взрывы».
По последним данным, подтверждённым в НАК, в результате взрыва погибли 10 человек. Порядка 50 человек получили ранения. В Керчь вылетел глава Крыма Сергей Аксёнов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших.
На месте происшествия продолжают работать силовики и спасательные службы. Следователи завели уголовное дело. Полную картину событий ещё только предстоит выяснить.
Напомним, ранее СМИ заявляли, что причиной взрыва в колледже Керчи мог стать газовый баллон.
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