Силовые структуры

Константин Большаков
17 Октября, 2018 13:57

Силовики заявили о взрывном устройстве в колледже Керчи

Место происшествия в Керчи, 17 октября 2018 года.
Источник: Керчь Инфо
#Керчь

#взрыв

#НАК
Крым, 17 Октября - DIXINEWS.

Информация с места событий приходит противоречивая, ранее заявлялось о взрыве газа.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что в колледже Керчи сработало неизвестное взрывное устройство. Как пишут РИА «Новости», НАК развернул на месте происшествия оперативный штаб, «чтобы предотвратить возможные повторные взрывы».

По последним данным, подтверждённым в НАК, в результате взрыва погибли 10 человек. Порядка 50 человек получили ранения. В Керчь вылетел глава Крыма Сергей Аксёнов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших.

На месте происшествия продолжают работать силовики и спасательные службы. Следователи завели уголовное дело. Полную картину событий ещё только предстоит выяснить.

Напомним, ранее СМИ заявляли, что причиной взрыва в колледже Керчи мог стать газовый баллон.

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