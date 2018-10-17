Общество

Константин Большаков
17 Октября, 2018 13:45

Найден вандал, напомнивший пермякам о «Смерти не за горами»

Повреждённый арт-объект в Перми.
Источник: 59.ru
#вандалы

#Счастьенезагорами
Пермь, 17 Октября - DIXINEWS.

Свой поступок он не считает преступлением.

Художник из Перми Алексей Илькаев, более известный в узких кругах под кличкой Sad Face, заявил, что это он заменил в арт-объекте «Счастье не за горами» слово «счастье» на «смерть». Узнав о возбужденном уголовном деле по данному факту, Илькаев сам явился в полицию, пишет «Звезда».

При этом сам художник отказывается считать свой поступок преступлением. Он заявляет, что всего лишь «творчески переосмыслил» задумку автора арт-объекта Бориса Матросова.

Напомним, о порче арт-объекта «Счастье не за горами» на набережной Перми стало известно 11 октября. В результате полиция возбудила уголовное дело по статье «Вандализм». Правоохранители заявили, что городскому бюджету был нанесён ущерб в размере 45 тысяч рублей.

Популярный арт-объект не первый раз оказывается в центре внимания. Так, в мае 2015 года, когда набережная оказалась затоплена, житель Перми на гидроцикле снёс букву «Ч». А зимой 2016 года кто-то отломал от «Счастья не за горами» букву «Е», а затем аккуратно поставил её рядом.

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