ЧП

Константин Большаков
17 Октября, 2018 13:08

Названа версия взрыва в колледже Керчи, при котором погибли 10 человек

Место происшествия в Керчи, 17 октября 2018 года.
Источник: Керчь ФМ
#Керчь

#взрыв

#колледж
Крым, 17 Октября - DIXINEWS.

Десятки человек получили ранения в результате инцидента.

В эти минуты в четверг, 17 октября, появились сообщения, что в одном из колледжей города Керчи (Республика Крым) произошёл взрыв. В результате него погибли 10 человек, ещё 50 человек получили ранения, передаёт RT со ссылкой на Крымский республиканский центр медицины катастроф.

К месту происшествия выехали местные бригады «скорой помощи», а также медики из ближайших населённых пунктов. По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв газа. Как пишет ТАСС, речь идёт о ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум». Возможно, на территории колледжа взорвался газовый баллон.

- Предварительные данные: 50 человек пострадало, 10 человек погибло. Выехало 5 бригад. В 13.00 вылетает вертолет туда. Туда же направлены 5 бригад скорой медицинской помощи из ближайших районов – Семисотка, Ленинский район, Багерово, Щелкино, - передают РИА «Новости» заявление главы республиканского центра медицины катастроф Сергея Астанкина.

Местные СМИ распространяют видеозаписи с места происшествия. Так, видно, что из здания учебного заведения выносят носилки с пострадавшими. В операции принимают участие спасатели и жители, полицейские оцепили территорию.

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