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Константин Большаков
17 Октября, 2018 13:08
Названа версия взрыва в колледже Керчи, при котором погибли 10 человек
Место происшествия в Керчи, 17 октября 2018 года.
Источник: Керчь ФМ
Крым, 17 Октября - DIXINEWS.
Десятки человек получили ранения в результате инцидента.
В эти минуты в четверг, 17 октября, появились сообщения, что в одном из колледжей города Керчи (Республика Крым) произошёл взрыв. В результате него погибли 10 человек, ещё 50 человек получили ранения, передаёт RT со ссылкой на Крымский республиканский центр медицины катастроф.
К месту происшествия выехали местные бригады «скорой помощи», а также медики из ближайших населённых пунктов. По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв газа. Как пишет ТАСС, речь идёт о ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум». Возможно, на территории колледжа взорвался газовый баллон.
- Предварительные данные: 50 человек пострадало, 10 человек погибло. Выехало 5 бригад. В 13.00 вылетает вертолет туда. Туда же направлены 5 бригад скорой медицинской помощи из ближайших районов – Семисотка, Ленинский район, Багерово, Щелкино, - передают РИА «Новости» заявление главы республиканского центра медицины катастроф Сергея Астанкина.
Местные СМИ распространяют видеозаписи с места происшествия. Так, видно, что из здания учебного заведения выносят носилки с пострадавшими. В операции принимают участие спасатели и жители, полицейские оцепили территорию.
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