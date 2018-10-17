Заместитель главы Крыма Сергея Аксёнова задержан в Москве

Дело может быть связано со строительством дорог.

В среду, 17 октября, появились сообщения, что в Москве задержан вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин. Ранее господин Нахлупин возглавлял комитет по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике региона. О его задержании пишет РБК, ссылаясь на источники в руководстве Крыма и полиции.

Как уточнил источник в руководстве республики, Нахлупин мог заинтересовать силовиков в связи с проведением дорожных тендеров. Так, отмечается, что чиновник отвечал за дорожное строительство и реализацию соответствующей федеральной программы.

Кроме того, в полиции Крыма заявили об обысках в комитете конкурентной политики региона и местной службе автомобильных дорог с участием сотрудников ФСБ. Официальных заявлений от силовиков по данной ситуации пока не последовало.