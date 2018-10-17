Российских футболистов обвинили в победах «чужими руками»

Известный в прошлом игрок раскритиковал натурализованных игроков сборной.

Экс-футболист питерского «Зенита» Алексей Игонин в своей колонке на сайте «Спорта день за днём» раскритиковал сборную РФ по футболу за привлечение в команду натурализованных иностранцев.

По словам Игонина, их приглашение можно было бы понять в период чемпионата мира, когда сборная России страдала от серии травм ведущих игроков. Однако какой теперь смысл в этом, бывший игрок не понимает.

- Мне, если честно, неинтересны победы сборной, добытые чужими руками, - посетовал Алексей Игонин, добавив, что не может болеть за сборную страны, которая наполовину состоит из иностранцев.

Напомним, последний матч российская команда сыграла против сборной Турции в рамках Лиги наций УЕФА. Наши футболисты победили со счётом 2:0. В игре участвовали сразу три натурализованных футболиста – вратарь Маринато Гильерме, защитники Роман Нойштедтер и Марио Фернандес. Кроме того, на скамейке запасных сидел ещё один натурализованный игрок Константин Рауш.

Алексей Игонин выступал за питерский «Зенит» с 1995 по 2003 года, после успел поиграть за «Черноморец», «Сатурн» и «Анжи». За сборную России провёл всего 2 матча в 1998 году.