Экономика

Константин Большаков
17 Октября, 2018 11:41

В правительстве ответили на заявление о подорожании бензина

Антон Силуанов.
Источник: Unikassa.ru
#Силуанов

#бензин

#дизель
Москва, 17 Октября - DIXINEWS.

В будущем году скачков цен не планируется, заверили власти.

Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов заверил, что в 2019 году не произойдёт резкого подорожания цен на бензин и дизельное топливо. Ранее такие прогнозы появились из-за информации о повышении акцизов.

Правительство намеревается увеличивать цены на топливо лишь в рамках инфляции, сказал Силуанов, «тех прогнозов социально-экономического развития, которые представлены с бюджетом в Госдуму».

- Несмотря на рост акцизов, начиная с 1 января 2019 года у нас предусмотрен механизм отрицательного акциза, который будет передаваться нефтеперерабатывающим компаниям, в результате которого будет скомпенсировано, сдемпфировано это увеличение нагрузки, - передают РИА «Новости» слова Силуанова.

При этом ранее в Счётной палате прогнозировали резкий скачок цен на автомобильное топливо в начале будущего года. Такой вывод специалисты СП сделали, составляя отзыв на проект бюджета, рассчитанного на 2019-2021 годы.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Сотни миллиардов рублей будут стоить предложения Путина по пенсионной реформе
В правительстве заверили, что бензин больше не подорожает
В правительстве объяснили очередной обвал рубля
Читайте в рубрике:
Правительство ужесточит контроль за материнским капиталом
Оборонным предприятиям предложили не платить дивиденды
К 2024 году объёмы производства молока в России планируется увеличить до 33,6 млн тонн

В Мичигане нашли гриб площадью 37 га
Россия избавилась от всех американских облигаций
В России предложили отменить школы со специальным научным уклоном
США ввели санкции против Ирана за восстановление Сирии
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ростове раскрыли масштабы поддержки казачества в будущем
Нижний Новгород, 17 Октября, 17:18.
В Нижнем Новгороде увеличили доходы и расходы бюджета
Москва, 17 Октября, 17:05.
Собянин объяснил, почему Москва - один из мировых центров IT
Крым, 17 Октября, 16:07.
Число погибших в колледже Керчи значительно выросло
Крым, 17 Октября, 14:31.
Возбуждено дело после нападения на колледж в Керчи
Крым, 17 Октября, 13:57.
Силовики заявили о взрывном устройстве в колледже Керчи
Пермь, 17 Октября, 13:45.
Найден вандал, напомнивший пермякам о «Смерти не за горами»
Москва, 17 Октября, 13:10.
В Москве открывается выставка «Книги старого дома: мир детства XIX – начала XX века»
Крым, 17 Октября, 13:08.
Названа версия взрыва в колледже Керчи, при котором погибли 10 человек (ВИДЕО)
Москва, 17 Октября, 12:51.
Заместитель главы Крыма Сергея Аксёнова задержан в Москве
Москва, 17 Октября, 12:19.
Российских футболистов обвинили в победах «чужими руками»
Москва, 17 Октября, 11:41.
В правительстве ответили на заявление о подорожании бензина
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия