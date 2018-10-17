|
Константин Большаков
17 Октября, 2018 11:41
В правительстве ответили на заявление о подорожании бензина
Антон Силуанов.
Источник: Unikassa.ru
Москва, 17 Октября - DIXINEWS.
В будущем году скачков цен не планируется, заверили власти.
Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов заверил, что в 2019 году не произойдёт резкого подорожания цен на бензин и дизельное топливо. Ранее такие прогнозы появились из-за информации о повышении акцизов.
Правительство намеревается увеличивать цены на топливо лишь в рамках инфляции, сказал Силуанов, «тех прогнозов социально-экономического развития, которые представлены с бюджетом в Госдуму».
- Несмотря на рост акцизов, начиная с 1 января 2019 года у нас предусмотрен механизм отрицательного акциза, который будет передаваться нефтеперерабатывающим компаниям, в результате которого будет скомпенсировано, сдемпфировано это увеличение нагрузки, - передают РИА «Новости» слова Силуанова.
При этом ранее в Счётной палате прогнозировали резкий скачок цен на автомобильное топливо в начале будущего года. Такой вывод специалисты СП сделали, составляя отзыв на проект бюджета, рассчитанного на 2019-2021 годы.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия