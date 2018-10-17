Названа причина отмены концертов Монеточки на Дальнем Востоке

Певица не очень хорошо себя чувствует.

Елизавета Гырдымова, более известная как певица Монеточка, отменила выступления на Дальнем Востоке. Её концерты должны были пройти во Владивостоке, Иркутске и Хабаровске, однако из-за болезни артистка не сможет выступить. В результате организаторам пришлось отменить мероприятия.

- Лиза заболела, потеряла голос и не сможет выступать из-за плохого физического состояния, - пояснили организаторы выступлений Монеточки в «Вконтакте». – Мы надеялись, что она поправится, но, увы, этого не произошло.

Теперь Дальний Восток популярная певица посетит только весной 2019 года.

Напомним, о Монеточке заговорили, когда она отказалась выступать на фестивале «Нашествие» летом 2018 года. Причиной она назвала сотрудничество организаторов фестиваля с министерством обороны РФ.

Затем в сентябре Монеточка появилась в эфире «Первого канала» в передаче «Поле чудес», где спела песню и выиграла мультиварку.