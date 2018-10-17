Культура

Константин Большаков
17 Октября, 2018 10:13

Названа причина отмены концертов Монеточки на Дальнем Востоке

Монеточка.
Источник: People.onliner.by
#Монеточка

#концерты

#ДальнийВосток
Владивосток, 17 Октября - DIXINEWS.

Певица не очень хорошо себя чувствует.

Елизавета Гырдымова, более известная как певица Монеточка, отменила выступления на Дальнем Востоке. Её концерты должны были пройти во Владивостоке, Иркутске и Хабаровске, однако из-за болезни артистка не сможет выступить. В результате организаторам пришлось отменить мероприятия.

- Лиза заболела, потеряла голос и не сможет выступать из-за плохого физического состояния, - пояснили организаторы выступлений Монеточки в «Вконтакте». – Мы надеялись, что она поправится, но, увы, этого не произошло.

Теперь Дальний Восток популярная певица посетит только весной 2019 года.

Напомним, о Монеточке заговорили, когда она отказалась выступать на фестивале «Нашествие» летом 2018 года. Причиной она назвала сотрудничество организаторов фестиваля с министерством обороны РФ.

Затем в сентябре Монеточка появилась в эфире «Первого канала» в передаче «Поле чудес», где спела песню и выиграла мультиварку.

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