Глава UFC прояснил судьбу Нурмагомедова в чемпионате

Его будущее оказалось под вопросом из-за скандала после боя с Макгрегором.

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что российский боец Хабиб Нурмагомедов продолжит выступления под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата. Слова Уайта приводит издание TMZ.

- Хабиб остаётся в UFC, - подчеркнул глава чемпионата.

При этом говорить о следующем поединке для Нурмагомедова пока рано, полагает Уайт. Российскому бойцу необходимо насладиться победой и успокоиться, чтобы возобновить выступления, сказал он.

Неясной остаётся судьба в UFC ещё одного бойца из команды Хабиба Зубайры Тухугова. Именно он напал на ирландца Конора Макгрегора после окончания поединка, когда Нурмагомедов начал массовую драку за пределами октагона.

Напомним, бой года между Нурмагомедовым и Макрегором состоялся 7 октября в Лас-Вегасе. Россиянин удушающим приёмом в четвёртом раунде победил ирландца и отстоял своё право на чемпионский пояс.