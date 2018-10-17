Умер пациент, над которым издевались в больнице Магнитогорска

Пожилой мужчина скончался вскоре после выписки.

В министерстве здравоохранения Челябинской области подтвердили, что пожилой мужчина, над которым издевались работники психоневрологической больницы №5 в Магнитогорске, умер спустя короткое время после выписки.

Как пишут РИА «Новости», в областном Минздраве также пообещали провести проверку по факту кадров, опубликованных накануне.

- Представители Минздрава региона выехали в Магнитогорск. Мужчина, действительно, скончался дома спустя некоторое время после выписки, - сказали в ведомстве.

Напомним, ранее в Сети появилась видеозапись, на которой видно, как над пожилым мужчиной издеваются работники магнитогорского лечебного учреждения. В частности, в старика кидали тапками и пинали его. Всё это сопровождалось дружным смехом коллег автора видео.

В региональном СКР после заявили, что начали доследственную проверку по факту произошедшего. В ходе неё следователям предстоит установить личности людей, присутствующих на записи.