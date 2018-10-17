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Константин Большаков
17 Октября, 2018 09:36
Умер пациент, над которым издевались в больнице Магнитогорска
Минздрав Челябинской области.
Источник: M-e-r.ru
Челябинск, 17 Октября - DIXINEWS.
Пожилой мужчина скончался вскоре после выписки.
В министерстве здравоохранения Челябинской области подтвердили, что пожилой мужчина, над которым издевались работники психоневрологической больницы №5 в Магнитогорске, умер спустя короткое время после выписки.
Как пишут РИА «Новости», в областном Минздраве также пообещали провести проверку по факту кадров, опубликованных накануне.
- Представители Минздрава региона выехали в Магнитогорск. Мужчина, действительно, скончался дома спустя некоторое время после выписки, - сказали в ведомстве.
Напомним, ранее в Сети появилась видеозапись, на которой видно, как над пожилым мужчиной издеваются работники магнитогорского лечебного учреждения. В частности, в старика кидали тапками и пинали его. Всё это сопровождалось дружным смехом коллег автора видео.
В региональном СКР после заявили, что начали доследственную проверку по факту произошедшего. В ходе неё следователям предстоит установить личности людей, присутствующих на записи.
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